Biennale Venezia 2026 i ministri Ue | Concedere padiglione alla Russia è un segnale inquietante

Venti ministri della Cultura dell’Unione europea, insieme a rappresentanti di Norvegia e Ucraina, hanno scritto una lettera alla Biennale di Venezia per esprimere il loro disappunto sulla decisione di concedere un padiglione alla Russia. La comunicazione si concentra sulla preoccupazione riguardo a questa scelta, definendola un segnale inquietante. La lettera sottolinea la posizione condivisa dai ministri in merito alla questione.

I ministri della Cultura di 20 Stati dell’Unione europea, nonché di Norvegia e Ucraina, hanno inviato una lettera alla Biennale di Venezia in merito alla decisione di concedere alla Russia un padiglione. Per via dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina e in risposta “alle sue devastanti conseguenze umane e culturali, la Federazione Russa rimane soggetta a sanzioni europee e internazionali, anche in ambito culturale, imposte per la violazione del diritto internazionale e della sovranità dell’Ucraina. In questo contesto, concedere alla Russia una prestigiosa piattaforma culturale internazionale invia un segnale profondamente inquietante “, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

