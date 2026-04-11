Biennale Arte Ue in pressing | Se c’è la Russia via i fondi

L’Ucraina ha deciso di applicare sanzioni a cinque membri del padiglione nazionale russo in vista della prossima Biennale Arte di Venezia nel 2026. La misura è stata annunciata in risposta a questioni legate alla partecipazione della Russia all’evento, mentre l’Unione Europea sta esercitando pressioni per rimuovere i finanziamenti destinati a Mosca in occasione della manifestazione. La questione resta al centro di discussioni tra i paesi coinvolti.

(Adnkronos) – L’Ucraina ha imposto sanzioni a cinque rappresentanti del padiglione nazionale della Russia alla prossima Biennale Arte 2026 di Venezia. I sanzionati sono Anastasia Karneeva, commissaria del padiglione russo; Mikhail Shvydkoy, rappresentante della Russia per gli scambi culturali internazionali ed ex ministro della Cultura; e gli artisti Artem Nikolaev, Ilya Tatakov e Valeria Oleinik. Lo ha reso noto la ministra della Cultura, Tetyana Berezhna, sostenendo che "sono direttamente coinvolti nella promozione di progetti culturali sostenuti dallo Stato russo, legati alla propaganda, al complesso militare-industriale e alla normalizzazione dei crimini di guerra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Venezia, fondi Ue bloccati alla Biennale se partecipa la RussiaLa Biennale di Venezia rischia di perdere i finanziamenti europei a causa della partecipazione della Russia.

L'Ue contro la Biennale: «Se viene la Russia, vi tagliamo i fondi»La commissione europea condanna con forza la scelta della Fondazione veneziana: «Incompatibile con le sanzioni».

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Biennale, appello all'Ue: «Stop ai finanziamenti»VENEZIA - Si inasprisce, ancora, lo scontro sulla partecipazione della Russia alla Biennale arte. In questi giorni 37 membri del Parlamento Europeo, appartenenti a quasi tutti gli ... ilgazzettino.it

Il 7 maggio, in concomitanza con la 61. Biennale d’Arte, un programma di mostre e performance inaugurerà «il salto nel futuro» dell'isola lagunare abbandonata dagli anni Sessanta, che diventerà un luogo di ricerca e produzione artistica e un laboratorio di rifl - facebook.com facebook

Alla Biennale di Venezia il punto non è censurare l’arte, ma rifiutare l’ipocrisia: i padiglioni nazionali sono anche diplomazia culturale, immagine, soft power. E non si può dare una vetrina di Stato a chi massacra civili e semina distruzione. x.com