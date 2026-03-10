Biennale 22 Paesi contro la Russia | lettera di protesta dopo l' ok della Fondazione L' Ue | Basta fondi

Venti e due paesi europei hanno firmato una lettera in cui chiedono di escludere la Russia dalla Biennale d'Arte di Venezia del 2026. La protesta arriva dopo che la Fondazione ha approvato la partecipazione russa all’evento. L’Unione Europea ha commentato che i fondi destinati a questa partecipazione devono essere fermati. La questione riguarda direttamente l’organizzazione della prossima edizione della manifestazione.

VENEZIA - No alla partecipazione della Russia alla Biennale d'Arte di Venezia 2026. È questa la posizione dei 22 Paesi europei che hanno sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale di Venezia a «riconsiderare la partecipazione della Federazione Russa all'Esposizione Internazionale» in quanto «inaccettabile nelle attuali circostanze». Tra i firmatari del documento c'è anche la ministra della Cultura dell'Ucraina Tetyana Berezhna. La lettera «Condanniamo fermamente la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di riaprire il suo padiglione nazionale alla 61a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia del 2026» hanno dichiarato la vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen e il commissario Ue alla Cultura Glenn Micallef. Biennale, 22 Paesi europei contro la partecipazione della Russia: la lettera di protesta dopo l'ok della Fondazione«Riteniamo che la partecipazione della Federazione Russa alla Biennale di Venezia sia inaccettabile nelle attuali circostanze», si legge nel documento firmato dai alcuni Stati membri dell'Unione. Biennale, 22 paesi europei contro la presenza della Russia: InaccettabileUna lettera comune, firmata dai ministri degli Esteri e della Cultura di varie nazioni, incluse la Francia e la Germania oltre all'Ucraina, chiede al. Biennale nella bufera, 22 paesi europei contro la presenza della Russia: "Inaccettabile". Cosa insegna sul caso Biennale la vecchia censura a Baselitz e Kiefer. Stavolta è difficile dare torto a Cacciari.