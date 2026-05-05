biennale spazio a ogni disputa non alla censura

Durante la recente discussione sulla Biennale, è stato evidenziato come il rispetto delle diverse opinioni sia fondamentale, senza ricorrere a misure di censura. Si è ribadito che la diplomazia rimane l’unico strumento per risolvere le controversie, mentre le sanzioni finora non hanno impedito l’escalation dei conflitti. La posizione condivisa sottolinea che ogni disputa deve essere affrontata attraverso il confronto, evitando misure repressive o limitazioni alla libertà di espressione.

«Credo nella diplomazia e credo fermamente che la violenza generi solo altra violenza. Finora, non ho mai visto le sanzioni fermare le guerre. La Biennale di Venezia dovrebbe essere libera di dare spazio a qualsiasi controversia. Siamo paesi democratici e dovremmo seguire le nostre regole. Gli artisti, dunque, possono presentare le loro opere e opinioni. A chi non piace, può organizzare proteste, ma non chiudere i padiglioni o punire sanzionando. Così agiscono i regimi totalitari, non quelli democratici. Non sono bene accetti i funzionari che accompagnano gli artisti? Basta non concedere loro i visti. È semplice». Emilia Kabakov ha le idee molto chiare in merito ai conflitti che hanno attraversato la Biennale in questi ultimi mesi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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