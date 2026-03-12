Zaia | No alla censura alla Biennale l’arte è libera

Il presidente della Regione Veneto ha dichiarato di essere contrario alla censura alla Biennale di Venezia, affermando che l’arte deve rimanere libera. Ha commentato la richiesta di 22 nazioni europee e della Commissione Ue di escludere la Russia dall’evento, sottolineando la sua posizione contraria a tale proposta. Zaia ha evidenziato l’importanza di rispettare la libertà artistica senza entrare nel merito di decisioni politiche.

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha espresso un netto dissenso contro la richiesta di 22 nazioni europee e della Commissione Ue volta a escludere la Russia dalla Biennale di Venezia. Il governatore definisce inaccettabile l’approccio che minaccia i fondi pubblici per la cultura e lo sport, vedendo nella questione una forma di censura selettiva. La lettera firmata dai ministri europei mira a impedire la partecipazione russa alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte, ma Zaia sottolinea come questa pressione non tenga conto della libertà creativa. L’ex membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Biennale, ora sostituito da Alberto Stefani dopo le ultime elezioni, mantiene una posizione ferma sulla necessità di separare gli eventi culturali dalle tensioni geopolitiche immediate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

