Caso Biennale Buttafuoco tira dritto | Zero censura e spazio ai dissidenti

Pietrangelo Buttafuoco annuncia che alla Biennale non ci sarà censura e che ci sarà spazio per i dissidenti. L'autore ha condiviso due iniziative in programma a Venezia, confermando la sua presenza e il suo impegno. La sua posizione si basa sulla volontà di mantenere un ambiente aperto e libero da restrizioni in occasione dell’evento. La notizia circola tra chi segue da vicino il mondo dell’arte e della cultura.

Dubbi non ne ha, timori neanche.Pietrangelo Buttafuoco, presidente dellaBiennale di Venezia, non si piega al Mic né allo stesso ministro della Cultura,Alessandro Giulie mantiene lo sguardo fisso sulle sue idee nella nebbia della polemica. E con l’appoggio di alcuni colleghi, nonché il predecessoreMassimo Cacciari, suIl Fogliorivendica la presenza della Russia nella prossima edizione della Biennale d’Arte come luogo di libertà, annunciando due iniziative. Insomma, a proposito di uno spazio nella Laguna ai dissidenti, Buttafuoco rivela due cantieri. Da un lato il ricordo del Cinquantenario della Biennale del dissenso di Carlo Ripa Meana, con la presenza di cinque protagonisti nel mirino dei loro governi di Usa, Israele, Cina, Russia e Ue. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Biennale, Buttafuoco tira dritto: “Zero censura e spazio ai dissidenti” Articoli correlati Leggi anche: Biennale di Venezia, Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia Biennale Arte 2026, Buttafuoco: “A Venezia spazio a dissidenti con due cantieri”“A proposito di uno spazio a Venezia dedicato ai dissidenti comunico che questo è già prossimo con ben due cantieri”. Una selezione di notizie su Caso Biennale Temi più discussi: Biennale, Giuli sul padiglione della Russia: Rispetto la scelta, ma l'arte non è libera quando c'è autocrazia. Buttafuoco: noi...; La Biennale tira dritto sulla Russia. Zelensky: Così rafforza Putin; Biennale, caso Russia tra firme e polemiche. FdI: Ripensateci; Biennale di Venezia, Giuli contro il padiglione della Russia: Autocrazia non esprime artisti liberi VIDEO. Biennale, Giuli sul padiglione della Russia: «Rispetto la scelta, ma l'arte non è libera quando c'è autocrazia». Buttafuoco: noi autonomi, niente censureVENEZIA - Prima dell'attacco di Unione europea e dei ministri di 22 Paesi alla Biennale, sul caso Russia era andata in scena una nuova puntata dello scontro, fermo ma ... ilgazzettino.it La Biennale tira dritto sulla Russia. Zelensky: Così rafforza PutinNon si placa lo scontro sul ritorno del Padiglione della Russia. Il sindaco di Venezia Brugnaro: Noi dalla parte di Kiev, ma siamo una democrazia. L’affondo ... repubblica.it BIENNALE CASO INTERNEZIONALE / La presenza della Russia alla 61esima Esposizione d'Arte Internazionale della Biennale, che aprirà a Venezia dal 9 maggio, continua a far discutere. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennal - facebook.com facebook Biennale di Venezia, il ministro Giuli chiede le dimissioni di Tamara Gregoretti, rappresentante del Mic nel Cda: aveva detto sì al ritorno della Russia all’esposizione, scelta avallata dal presidente Buttafuoco e che ha provocato un caso internazionale x.com