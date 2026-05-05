A Venezia è iniziata la Biennale, con una dichiarazione di Pietrangelo che afferma come l’arte sia più potente di ogni forma di prepotenza. In un periodo caratterizzato da tensioni e conflitti, questa frase è stata pronunciata in un contesto che vede l’apertura della manifestazione internazionale dedicata alla creatività. La mostra si svolge in diverse sedi della città, attirando artisti e visitatori da tutto il mondo.

VENEZIA - «L’arte è più potente di ogni prepotenza». Nell’età della forza, della prevaricazione e degli scontri il messaggio di Pietrangelo Buttafuoco suona dirompente, spiegando che attraverso l’espressione artistica c’è ancora una possibilità di vedere oltre l’orizzonte, di immaginare un mondo migliore anche esprimendo concetti in contrasto e di favorire il dialogo tra i popoli e la pace. È proprio nel pieno di questo contrasto che attraversa il Pianeta che si apre la sessantunesima Biennale d’Arte. Non ci sarà, come è ormai noto, un’inaugurazione ufficiale per l’assenza del ministro della Cultura, in aperto contrasto con le scelte del presidente Buttafuoco e della giuria (che poi si è dimessa in blocco) di resistere alle pressioni del Governo e dell’Ue per escludere la Russia, il cui padiglione resterà comunque chiuso al pubblico.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, si parte. Buttafuoco: «L'arte più forte di ogni prepotenza»

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