Biennale l’Ue invia una seconda lettera contro la partecipazione della Russia
A pochi giorni dall'apertura della Biennale di Venezia, prevista per il 9 maggio, la Commissione europea ha scritto nuovamente alla Fondazione in merito alla partecipazione del padiglione russo. Questa è la seconda comunicazione inviata dall'ente europeo riguardo alla presenza di Mosca all'evento. La questione ha suscitato diverse critiche e discussioni, con attenzione rivolta alla decisione di includere la Russia nell'esposizione.
Continuano le polemiche intorno al padiglione russo alla Biennale di Venezia. A pochi giorni dall’apertura dell’esposizione – prevista il 9 maggio -, la Commissione europea ha inviato una seconda lettera alla Fondazione per condannare la decisione di far partecipare Mosca. L’ha confermato la vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen, finlandese del Ppe, durante un punto stampa. «Posso confermare», ha detto, «che abbiamo inviato una seconda lettera alla Biennale di Venezia, sulla base di ulteriori prove». «Sono stata molto chiara nel condannare fermamente la decisione della Biennale di permettere alla Russia di partecipare alla mostra d’arte.🔗 Leggi su Lettera43.it
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