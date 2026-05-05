Biennale l’Ue invia una seconda lettera contro la partecipazione della Russia

A pochi giorni dall'apertura della Biennale di Venezia, prevista per il 9 maggio, la Commissione europea ha scritto nuovamente alla Fondazione in merito alla partecipazione del padiglione russo. Questa è la seconda comunicazione inviata dall'ente europeo riguardo alla presenza di Mosca all'evento. La questione ha suscitato diverse critiche e discussioni, con attenzione rivolta alla decisione di includere la Russia nell'esposizione.