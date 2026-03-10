Biennale 22 Paesi europei contro la partecipazione della Russia | la lettera di protesta dopo l' ok della Fondazione

Venti e due paesi europei hanno firmato una lettera di protesta contro la partecipazione della Russia alla prossima Biennale d'Arte di Venezia, dopo che la Fondazione ha dato il via libera alla presenza russa. La lettera esprime il dissenso di questi paesi riguardo alla decisione e sottolinea la loro posizione ufficiale in merito alla questione. La questione è ora al centro del dibattito internazionale.

VENEZIA - No alla partecipazione della Russia alla Biennale d'Arte di Venezia. È questa la posizione dei 22 Paesi europei che hanno sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale di Venezia a «riconsiderare la partecipazione della Federazione Russa all'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia». La lettera «Riteniamo che la partecipazione della Federazione Russa alla Biennale di Venezia sia inaccettabile nelle attuali circostanze», si legge nel documento firmato dai alcuni Stati membri dell'Unione Europea, tra cui Belgio, Svezia, Francia, Spagna, Germania e Ucraina. Nella lettera i... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, 22 Paesi europei contro la partecipazione della Russia: la lettera di protesta dopo l'ok della Fondazione Articoli correlati Il caso della partecipazione della Russia alla Biennale è arrivato fino al Parlamento UeVentisei europarlamentari, tra cui Pina Picierno, l’hanno definita «inaccettabile» ne hanno chiesto la revoca in una lettera indirizzata al... La Commissione Ue contro la presenza della Russia: minaccia di stop ai fondi. E i ministri di 22 Paesi scrivono a ButtafuocoIl ritorno della Russia alla Biennale di Venezia fa insorgere la Commissione Europea e i ministri della Cultura e degli Esteri di 22 Paesi... Tutto quello che riguarda Biennale 22 Paesi europei contro la... Discussioni sull' argomento Russia, Israele e Qatar alla Biennale 2026, Venezia si conferma l'Onu delle arti; Uniba, s’inaugura l’anno accademico. Studentessa iraniana sul palco: Non siate neutrali su guerra; Gino Cecchettin a confronto con gli studenti della Cattolica: I ragazzi mi danno la forza; Quarantamila volumi di letteratura d’infanzia rischiano lo sfratto. La Russia alla Biennale un segnale inquietante. Lettera di 22 ministri europei a ButtafuocoVenti governi dell'Unione europea, insieme a Ucraina e Norvegia, hanno inviato una missiva al direttore della Biennale di Venezia chiedendogli di ... huffingtonpost.it "La Russia alla Biennale un segnale inquietante". Lettera di 22 ministri europei a Buttafuoco x.com Cosa insegna sul caso Biennale la vecchia censura a Baselitz e Kiefer. Stavolta è difficile dare torto a Cacciari. Di Maurizio Crippa - facebook.com facebook