La Commissione Europea ha sospeso due milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale dopo aver assolto la Fondazione coinvolta. La decisione arriva in seguito a un’indagine che ha chiarito l’assenza di irregolarità da parte dell’organizzazione. Nel frattempo, si sono dimessi numerosi membri della giuria internazionale, senza che siano stati comunicati i motivi ufficiali di questa decisione. La situazione ha attirato l’attenzione di vari osservatori del settore culturale.

? Cosa scoprirai Perché la Commissione Europea ha deciso di tagliare i fondi?. Chi ha causato le dimissioni di massa della giuria internazionale?. Come influirà la presenza russa sulla gestione dei finanziamenti europei?. Perché il Ministero della Cultura ha annullato l'inaugurazione storica?.? In Breve Ventidue nazioni europee hanno protestato formalmente contro la presenza russa a Venezia.. La giuria si è dimessa per il rifiuto di premiare Russia e Israele.. L'artista Belu-Simion Fainaru minaccia azioni risarcitorie per discriminazione presso l'Arsenale.. La Fondazione ha istituito due nuovi premi denominati Leoni dei Visitatori.. Il 29 aprile a Ca’ Giustinian, quattro ispettori inviati dal ministro Alessandro Giuli hanno aperto un’indagine con sette pagine di quesiti sulla gestione della Fondazione Biennale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, Fondazione assolta: l’UE sospende 2 milioni di euro

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