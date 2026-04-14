L’Unione Europea ha deciso di sospendere o revocare 2 milioni di euro destinati alla Biennale di Venezia. La decisione deriva da questioni legate alla partecipazione di un Paese coinvolto nel conflitto in Ucraina. La misura riguarda fondi europei destinati all’evento culturale e viene ufficializzata dopo alcune valutazioni ufficiali. La misura si inserisce in un quadro di azioni più ampie dell’Unione Europea rispetto al sostegno di iniziative culturali.

Continuano gli aggiornamenti in merito al caso dellaBiennale di Venezia. Dopo la decisione del presidentePietrangelo Buttafuocodi aprire il padiglione russo all’edizione 2026 si è aperta una polemica che è andata oltre le istituzioni italiane e ha raggiuntoBruxelles. Qualche giorno fa la Commissione europea tramite l’Agenzia esecutiva per l’istituzione la cultura (Eacea) ha inviato unalettera a Buttafuocoin cui lo avvertiva del fatto di aver “avviato una procedura per congelare o revocare i finanziamenti destinati all’istituzione culturale“. Oggi, ai microfoni dell’ANSA, il portavoce della Commissione UeThomas Regnier, ha confermato l’invio della lettera volta a manifestare l’intenzione di sospendere o revocare una sovvenzione in corso pari a2 milioni di euro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, Ue formalizza la volontà di fermare i fondi: sospensione o revoca di 2 milioni di euro

Leggi anche: Biennale, ultimatum dall'Ue per il Padiglione della Russia: stop ai fondi. ??Riduzione di due milioni di euro per tre anni

Leggi anche: Biennale, bufera sullo stop Ue. L?Europa insiste: «No alla Russia». E minaccia di tagliare 2 milioni di fondi