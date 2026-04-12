L'Unione Europea ha inviato un avviso alla Biennale d'Arte di Venezia, chiedendo un cambiamento di posizione riguardo alla presenza del Padiglione russo. La richiesta deriva dalla decisione di riaprire lo spazio espositivo, che era stato chiuso nel 2022, sebbene la Russia non partecipi dal 2019. Se la Biennale non dovesse attenersi alla richiesta, i fondi pubblici europei potrebbero essere ridotti o sospesi.

Torna ad accendersi la polemica attorno alla Biennale d’Arte di Venezia, dopo la scelta di consentire l’apertura del Padiglione russo chiuso dal 2022 (la Russia in realtà non partecipa dal 2019). Dopo la lettera inviata all’inizio di marzo al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e ai membri del Consiglio di amministrazione firmata da 22 paesi dell’Unione europea (per mano di ministri della Cultura e degli Affari esteri) con la condanna per l’apertura alla Russia, il nuovo affondo arriva ora dalla Commissione europea che ha deciso di avviare la procedura per tagliare i fondi alla Biennale se non ci sarà una marcia indietro. Presa...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ue, ultimatum alla Biennale: "Dietrofront sulla Russia . O tagliamo i finanziamenti"

Biennale di Venezia nel caos, minaccia Ue dopo l’invito alla Russia: “Finanziamenti a rischio”. E Zelensky attaccaRoma – La Commissione Europea minaccia di ritirare i fondi alla Biennale Arte di Venezia per la partecipazione della Russia.

L'Ue contro la Biennale: «Se viene la Russia, vi tagliamo i fondi»La commissione europea condanna con forza la scelta della Fondazione veneziana: «Incompatibile con le sanzioni».