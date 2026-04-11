Biennale Zelensky sanziona la curatrice e quattro artisti del Padiglione russo | Fanno propaganda

Durante la Biennale di Venezia, il presidente ucraino ha emesso sanzioni contro una curatrice e quattro artisti russi, accusandoli di aver fatto propaganda. Sono state adottate 18 restrizioni, tra cui la revoca di onorificenze e il divieto di acquisire proprietà. Le misure riguardano anche altre forme di riconoscimento statale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni specifiche.

VENEZIA - Una raffica di 18 restrizioni, dalla «revoca di onorificenze statali ucraine e di altre forme di riconoscimento», al «divieto di acquisire la proprietà di terreni» in Ucraina, passando per il «blocco dei beni». È l’elenco delle sanzioni allegato al decreto che è stato firmato ieri dal presidente Volodymyr Zelensky ed è diretto «a cinque personalità del mondo culturale russo che giustificano l’aggressione e diffondono propaganda russa in occasione di eventi internazionali». Ad annunciarlo è stato il Governo di Kiev, con un comunicato che farà discutere in Veneto: «Tutti i soggetti sanzionati sono legati alla partecipazione dello Stato aggressore alla 61ª Biennale di Venezia». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, Zelensky sanziona la curatrice e quattro artisti del Padiglione russo: «Fanno propaganda» Contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale di VeneziaLa Russia non partecipa alla Biennale dal 2022, quando dopo l’invasione dell’Ucraina il curatore e gli artisti scelti per il padiglione russo... Biennale: la figlia di Lavrov guida il padiglione russoLa gestione del padiglione russo alla Biennale di Venezia passerà sotto la responsabilità diretta della figlia del ministro degli Esteri Sergey... Si parla di: Biennale, Zelensky sanziona la curatrice e quattro artisti del Padiglione russo: Fanno propaganda. La Biennale tira dritto sulla Russia. Zelensky: Così rafforza PutinROMA – «Trasformare in armi sport, musica, cinema e festival d’arte, come la Biennale di Venezia, non aiuta mai». È poco più di un inciso in un’intervista più ampia quello in cui il presidente ucraino ... repubblica.it Biennale Arte. Ue condanna riapertura padiglione Russia. Zelensky: propaganda culturale MoscaLa vicepresidente della Commissione Europea Henna Virkkunen e il commissario alla Cultura Glenn Micallef hanno condannato fermamente, in una dichiarazione congiunta, la decisione della Fondazione ... rainews.it