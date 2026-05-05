La Biennale di Venezia è al centro di un acceso scambio tra un giornalista e il presidente dell’evento, avvenuto durante un incontro pubblico. La scena si apre con una domanda sul motivo di un ombrello rosso, alla quale il presidente risponde spiegando che si tratta del colore del logo della mostra. La discussione si svolge in un clima teso, con l’Europa che critica l’evento per la presunta esposizione a influenze di Mosca.

Venezia, 5 maggio 2026 - "Presidente perché l’ombrello rosso? Come portafortuna?". "No, è il colore del logo della Biennale". C’è poco da scherzare, ma agli invitati di questa sofferta preview, Pietrangelo Buttafuoco regala comunque un sorriso, se pur tirato. I tuoni del governo, i fulmini dell’Ue, e persino la pioggia su questa 61ª edizione della Biennale di Venezia, che sabato non avrà nemmeno la cerimonia ufficiale d’apertura. Gli unici convenevoli quelli di stamattina alle 10 con il photocall ai Giardini, a due passi dalla pietra della discordia: il padiglione russo. Biennale Arte, apre il padiglione della Russia: fiori e performance (atex.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biennale di Venezia, avvio al vetriolo. L’Europa torna all’attacco: “Non sia vetrina per Mosca”

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