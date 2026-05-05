Biennale Commissione Ue invia nuova lettera | ‘Finanziamento di 2 mln a rischio sospensione’
La Commissione Europea ha inviato una nuova comunicazione alla Fondazione della Biennale, segnalando che il finanziamento di due milioni di euro potrebbe essere sospeso. La lettera fa riferimento a sospetti che i servizi offerti dalla fondazione al governo russo possano violare le sanzioni europee. La questione riguarda la possibilità che il supporto economico venga considerato in contrasto con le restrizioni in vigore contro la Russia.
“Ci risulta che fornirete servizi al governo russo, potrebbe essere una violazione delle sanzioni“. Da Bruxelles si continua a scrivere lettere indirizzate a Venezia, precisamente alla Fondazione della Biennale. Ebbene, dopo la lettera della Commissione europea inviata al governo per chiedere ulteriori chiarimenti sulla riapertura del padiglione russo all’esposizione dell’edizione 2026, arriva anche una seconda missiva dell’esecutivo europeo direttamente al presidente della fondazionePietrangelo Buttafuoco, lo scorso 30 aprile. Da quanto appreso, nel testo, firmato da un funzionario dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura, articolazione della Commissione Ue, si ribadisce che è stato richiesto al governo di fornire a Palazzo Berlaymont le proprie osservazioni entro 30 giorni.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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