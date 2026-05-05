Durante la mostra alla Biennale, lo scrittore ha affermato che la salvezza dell’Italia dipende dai fotografi. Ha spiegato le ragioni di questa scelta e ha commentato la reazione del presidente a una provocazione sul colore di un ombrello. La discussione si è concentrata sul ruolo delle immagini e sulla percezione visiva nel contesto culturale attuale. La conversazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti all’evento.

? Cosa scoprirai Perché Buttafuoco ha affidato il destino del Paese ai fotografi?. Come ha reagito il presidente alla provocazione sul colore dell'ombrello?. Chi ha accompagnato il presidente nel tributo silenzioso a Koyo Kouoh?. Quale eredità artistica deve garantire la continuità della mostra In Minor Keys?.? In Breve Buttafuoco visita la mostra In Minor Keys insieme a Philippe Mall.. Il presidente visita il Padiglione centrale dedicato alla curatrice Koyo Kouoh.. La conferenza stampa ufficiale con i media è prevista per domani.. L'apertura riservata ai media si è svolta presso i Giardini e l'Arsenale.. A Venezia, il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, Buttafuoco, ha inaugurato oggi l’apertura riservata ai media presso i Giardini e l’Arsenale dichiarando che la salvezza dell’Italia spetta ai fotografi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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