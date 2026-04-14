Russia alla Biennale di Venezia ufficiale la revoca dei fondi Ue

La Commissione europea ha annunciato ufficialmente la revoca di 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia. La decisione è stata presa a pochi giorni dall'inizio della 61esima edizione della manifestazione, a causa della partecipazione della Russia all'evento. La questione dei fondi europei era stata oggetto di discussione nelle settimane precedenti. La partecipazione della Russia alla mostra è stata considerata un elemento determinante nella decisione di sospendere i finanziamenti.

La Commissione europea ha ufficializzato la revoca della sovvenzione da 2 milioni di euro destinata alla Biennale di Venezia, che era in forse da diversi giorni: alla base della decisione la partecipazione della Russia alla 61esima edizione, che è ormai alle porte. Lo ha reso noto Thomas Regnier, portavoce dell’esecutivo Ue. Sottolineando che la Commissione aveva «inviato una lettera al governo italiano nel mese di marzo», Regnier ha poi aggiunto: «Gli eventi culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Russia alla Biennale di Venezia, ufficiale la revoca dei fondi Ue Venezia, fondi Ue bloccati alla Biennale se partecipa la RussiaLa Biennale di Venezia rischia di perdere i finanziamenti europei a causa della partecipazione della Russia. Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia.