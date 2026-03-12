Biennale bufera sullo stop Ue L?Europa insiste | No alla Russia E minaccia di tagliare 2 milioni di fondi

La Commissione Europea ha minacciato di bloccare due milioni di euro di fondi destinati alla Biennale di Venezia a causa della presenza della Russia. L’Europa ha ribadito il suo rifiuto di coinvolgere Mosca nell’evento, mentre la Biennale si trova al centro di una disputa che coinvolge istituzioni e decisioni politiche legate alle restrizioni contro la Russia. La polemica è diventata uno dei temi principali delle discussioni attorno alla manifestazione.

VENEZIA - Due milioni di euro. È questo il valore dello scontro fra la Commissione Europea e la Biennale di Venezia, ora che infuria la bufera sulla presenza della Russia all'Esposizione Internazionale d'Arte di maggio. Bruxelles martedì aveva stigmatizzato quella partecipazione, non escludendo il taglio del contributo finora erogato a Ca' Giustinian. Ieri il portavoce Thomas Regnier ha confermato quella posizione: «Abbiamo pubblicato la dichiarazione a nome della vicepresidente Henna Virkkunen e del commissario Glenn Micallef. Molto brevemente, la Commissione condanna la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di partecipare all'edizione 2026 dell'Esposizione d'Arte alla Biennale di Venezia.