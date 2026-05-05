Biennale Brugnaro media tra Buttafuoco e MiC | ‘Cultura può essere un modo per raggiungere pace’

Alla vigilia della 61esima edizione della Biennale, il sindaco di Venezia ha cercato di mediare tra lo scrittore e il ministro della Cultura, dopo le tensioni legate alla riapertura del padiglione russo. La discussione si è concentrata sulla possibilità di usare la cultura come strumento per favorire la pace. La questione ha coinvolto le posizioni di due figure pubbliche, con il primo cittadino che si è espresso come mediatore tra le parti.

Il sindaco di Venezia,Luigi Brugnaro, prova a smorzare le tensioni tra il presidente della BiennalePietrangelo Buttafuocoe il ministro della CulturaAlessandro Giuli.Al centro delloscontro, negli ultimi mesi, lariapertura del padiglione russo alla 61ª edizione della mostra. Dal canto suo, Buttafuoco ha ribadito lacentralità dell’artecontro ogni forma di censura, sottolineando come, anche in un’epoca segnata dallaforzae daiconflitti, l’arte mantenga una capacità superiore di immaginare il futuro e superare le imposizioni. Un messaggio che, di fatto, rivendica l’autonomia del linguaggio artisticoanche rispetto alle pressioni istituzionali....🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biennale, Brugnaro media tra Buttafuoco e MiC: ‘Cultura può essere un modo per raggiungere pace’ Notizie correlate Cultura senza confini, Buttafuoco fa tornare la Russia (e Iran, Israele, Bielorussia…) alla Biennale di VeneziaC’è un isolotto, nell’arcipelago della destra italiana, rivolto a Oriente anziché a Occidente. Biennale 2026, la lettera degli artisti a Buttafuoco: “Non può ignorare i dissidenti russi”“Egregio Presidente Buttafuoco, Le scriviamo in risposta al Suo annuncio di Il dissenso e la pace, un ciclo di tre incontri a Ca’ Giustinian dedicati... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Venezia, il sindaco Brugnaro: Posso capire il ministro Giuli ma difendo la Biennale; Biennale, Venezi, le inchieste su Brugnaro. Così la destra affonda in Laguna; Biennale di Venezia, il sindaco Brugnaro invita il ministro e la Russia ringrazia l’Italia; VENEZIA | BRUGNARO APPELLO AL MINISTRO: VENGA ALLA BIENNALE VORREI UN ABBRACCIO A BUTTAFUOCO. Venezia, l’apertura della Biennale fra le tensioni internazionali: padiglione russo blindato e protesta contro Israele. «L'arte batte ogni prepotenza»Pre apertura della mostra dopo lo scontro tra governo e fondazione per il padiglione di Mosca. Il sindaco Brugnaro media: spero in un abbraccio tra il ministro Giuli e il presidente Buttafuoco ... corrieredelveneto.corriere.it Biennale, il sindaco Brugnaro: «Buttafuoco coraggioso. Venezia resti aperta»VENEZIA - É tornato a difendere la libertà di Venezia e dell'arte. «Capisco le ragioni del Governo, le condivido» ha aggiunto. Ma ha confermato di stare dalla parte del presidente della Biennale, ... ilgazzettino.it La Biennale apre fra le tensioni: padiglione russo blindato e protesta contro Israele. «L'arte batte ogni prepotenza» x.com Facciamo ordine su La Biennale di Venezia in questa edizione così turbolenta, che apre i battenti il prossimo 9 maggio https://bit.ly/4ua1IRv Articolo di Chiara Sticca - facebook.com facebook