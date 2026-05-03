“Egregio Presidente Buttafuoco, Le scriviamo in risposta al Suo annuncio di Il dissenso e la pace, un ciclo di tre incontri a Ca’ Giustinian dedicati al dissenso e alla pace, presentato in occasione dell’apertura dell’anteprima della 61ª Biennale“. Inizia così una lunga lettera che numerosi artisti hanno indirizzato al presidente della Fondazione Biennale Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, in merito alle scelte di aprire al padiglione russo per la prossima Biennale Arte. “In un momento in cui la riapertura del Padiglione Russo è fortemente osteggiata dalla comunità internazionale e da dissidenti e artisti russi, in cui il Ministro della...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale 2026, la lettera degli artisti a Buttafuoco: “Non può ignorare i dissidenti russi”

Notizie correlate

Leggi anche: Biennale di Venezia, Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia

Biennale Arte 2026, Buttafuoco: “A Venezia spazio a dissidenti con due cantieri”“A proposito di uno spazio a Venezia dedicato ai dissidenti comunico che questo è già prossimo con ben due cantieri”.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e Israele; Lettera aperta di artisti e docenti alla Biennale: Il dissenso non è un cocktail; Biennale d'Arte 2026, la giuria esclude Russia e Israele dai premi: Crimini contro l’umanità; Biennale Arte di Venezia, la giuria esclude Israele e Russia dai premi: Ci asterremo dal considerare quei Paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l’umanità.

La Biennale di Venezia non può escludere nessuno: lo dimostra la sua storiaRipercorriamo la storia della Biennale mentre Russia e Israele tornano nel 2026, per capire perché la sua stessa struttura rende l’esclusione quasi impossibile. domusweb.it

Shock alla Biennale, lettera a Buttafuoco con la lista degli artisti detenuti o morti in Russia: ora cosa farà il presidente-dissidente?Nonostante la rottura con il governo, la revoca dei finanziamenti da parte dell'Europa, gli ispettori ministeriali e le dimissioni di tutti i componenti della giuria, Pietrangelo Buttafuoco resiste al ... tag24.it

“Pietrangelo Buttafuoco rappresenta una scelta che va considerata una vittoria politica e culturale del governo. È il momento che tutte le forze ne sostengano il lavoro. Le polemiche appaiono incomprensibili: la Biennale è da sempre uno spazio aperto, capac - facebook.com facebook

Biennale, Giuli: “Pasticcio Buttafuoco, si è auto-commissariato. Potrebbe vincere Putin” x.com