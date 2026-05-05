Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato che venerdì visiterà tutti i padiglioni della Biennale di Venezia, senza escluderne nessuno. La dichiarazione è stata rilasciata durante la cerimonia di avvio dei lavori di demolizione di un edificio storico a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Salvini ha aggiunto di sperare che possano cessare le polemiche legate all’evento.

“Sarò a visitare la splendida Biennale di Venezia venerdì, nessun padiglione escluso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, a margine della cerimonia di avvio della demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata (Napoli). “L’arte è arte – ha aggiunto Salvini – l’arte è lo sport dovrebbe essere immuni da polemiche, boicottaggi e divieti. E quindi sarò a Venezia perché la Biennale di Venezia è un orgoglio a livello mondiale. Spero che anche qui finiscano le polemiche e che il ministro della Cultura trovi l’accordo col presidente della Fondazione autonoma Biennale di Venezia. Io ci sarò. Le polemiche non aiutano, i problemi sono già tanti e dovremmo contribuire a ridurli, non ad aumentarli”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Arte, Salvini: "Venerdì visiterò tutti i padiglioni, spero stop polemiche"

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