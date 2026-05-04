Biennale d’arte Salvini | Visiterò Venezia nessun padiglione escluso

Il ministro ha annunciato che visiterà la Biennale d’arte di Venezia questa settimana, specificando che intende visitare tutti i padiglioni presenti alla mostra. Ha espresso rispetto per i suoi colleghi ministri e ha confermato la sua presenza all’evento culturale senza esclusioni. La visita sarà un’occasione per visionare le esposizioni artistiche in programma.

“Ho stima di tutti i miei colleghi ministri, in settimana sarò alla Biennale di Venezia, nessun padiglione escluso”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, commentando le polemiche legate alla presenza dei padiglioni della Russia e di Israele alla Biennale di Venezia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biennale d’arte, Salvini: "Visiterò Venezia nessun padiglione escluso" Notizie correlate Biennale Arte, incendio su tetto padiglione Serbia: nessun ferito(Adnkronos) – Un incendio è divampato sulla copertura dell’edificio del padiglione della Serbia della Biennale di Venezia. Biennale Arte, a Venezia presentato il Padiglione Centrale ai Giardini riqualificatoÈ stato presentato oggi il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale completamente riqualificato. Una raccolta di contenuti Biennale d’arte, Salvini: Visiterò Venezia nessun padiglione escluso(LaPresse) Ho stima di tutti i miei colleghi ministri, in settimana sarò alla Biennale di Venezia, nessun padiglione escluso. Lo dice ... stream24.ilsole24ore.com Biennale, Salvini: sarò a Venezia, nessun padiglione escluso. Io non litigo mai, con Giuli abbiamo visioni diverse sulla burocraziaIl vicepremier: «Ho stima di tutti i miei colleghi ministri. Non ho in agenda incontri con Rubio. Se Trump rilancia le mie interviste mi fa piacere. I candidati islamici a Vigevano non ci rappresentan ... roma.corriere.it