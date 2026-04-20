Biennale Arte 2026 dove si trovano i 31 eventi collaterali

La Biennale Arte 2026 aprirà al pubblico il 9 maggio, con una pre-apertura dedicata agli addetti ai lavori dal 6 all’8 maggio. Sono in programma 61 esposizioni principali e 31 eventi collaterali distribuiti in diverse location della città. Questi eventi includono mostre, performance e installazioni, coinvolgendo artisti e istituzioni di vari paesi. La manifestazione si svilupperà nel corso di diversi mesi, offrendo una panoramica di proposte artistiche contemporanee.

Apre al pubblico il 9 maggio (pre-apertura per gli addetti ai lavori dal 6 all'8 maggio) la Biennale Arte 2026, 61. Esposizione Internazionale d’Arte. Come sempre, la mostra principale (In Minor Keys di Koyo Kouoh) organizzata da La Biennale di Venezia sarà affiancata da padiglioni nazionali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Rottamazione 2026, dove si trovano i debiti da pagare al Fisco?Il Prospetto Informativo diventa il cuore della procedura: i documenti saranno disponibili solo online, nell’area riservata dell’AdER, con calcoli... Settimana velica internazionale 2026, il programma completo di regate ed eventi collateraliDal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà l'edizione 2026 della Settimana velica internazionale, un evento che unisce sport a livello agonistico,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Biennale Card 2026: scopri tutti i benefit; Guida Biennale Arte Venezia 2026, Arsenale della Biennale - Venezia; Alla Biennale Arte 2026 ci sarà anche uno sciopero; I padiglioni all’Arsenale per la Biennale Arte di Venezia 2026. Viaggio ai Giardini della Biennale, Teatro delle NazioniVenezia - In vista della Biennale Arte 2026 a Venezia - In Minor Keys - che aprirà al pubblico dal 9 maggio al 22 novembre 2026 (e in pre-apertura dal 6 al 8 maggio 2026) ARTE.it ha preparato una picc ... arte.it La Biennale di Venezia 2026 e il mercato dell’arte: oltre la visibilità, la vera logica della legittimazioneLa Biennale Arte di Venezia 2026 (9 maggio- 22 novembre 2026) va letta meno come un evento e più come un termometro del sistema dell’arte contemporanea ... firstonline.info ESPOSIZIONI • CONCLUSA LA 2^ BIENNALE NAZIONALE ARTE ROVIGO “Tra volume e visione” curata dall’artista Giancarlo Gulmini di Rovigo e promossa dal Circolo di rovigo La giuria ha premiato: primo classificato Marco Bettocchi, secondo Alessandro - facebook.com facebook Prima donna a rappresentare l’Italia alla Biennale Arte di Venezia, Chiara Camoni presenta all'Arsenale un “bosco” di sculture. Tutto da esplorare x.com