A Biella, il settore ostetrico registra un aumento del 6,2% nei nuovi nati, il più alto in Piemonte. Le ostetriche locali collaborano con colleghi di altre Asl per condividere pratiche e formazione. Recentemente, sono stati introdotti servizi ambulatoriali innovativi che hanno portato a un incremento nelle prestazioni offerte alla popolazione. Questi dati mostrano come il settore ostetrico in città abbia vissuto una crescita significativa negli ultimi mesi.

? Cosa scoprirai Come fanno le ostetriche biellesi a formare i colleghi di altre ASL?. Quali servizi innovativi hanno causato il boom delle prestazioni ambulatoriali?. Perché l'ospedale di Biella ha ottenuto i tre Bollini Rosa?. Come gestiscono le ostetriche i turni da dodici ore in sala parto?.? In Breve Prestazioni ambulatoriali cresciute del 50% rispetto ai volumi registrati nel 2024.. Michela Meconcelli coordina il team di 35 professioniste dell'ASL di Biella.. 650 pazienti hanno effettuato isteroscopia ambulatoriale con tecnica see and treat nel 2025.. Ospedale selezionato tra sei centri piemontesi per i Bollini Rosa Fondazione Onda.. Le ostetriche dell’ASL di Biella hanno dato il benvenuto a 793 nuovi nati nel corso del 2025, segnando un incremento dei parti del 6,2% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, l’ostetricia è prima in Piemonte: +6,2% di nuovi nati

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