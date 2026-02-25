Biella in prima linea | il ruolo strategico di Ramella Pralungo

Emanuele Ramella Pralungo ha ottenuto la nomina a Vicepresidente dell’UPI a causa del suo impegno nel rafforzare le relazioni tra le province italiane. La decisione è arrivata durante l’assemblea nazionale, dove si è discusso anche di nuovi progetti per migliorare i servizi locali. La sua esperienza in ambito amministrativo ha convinto i membri del Comitato Direttivo. La scelta mira a potenziare il ruolo di Biella nel panorama delle istituzioni locali.

Biella sul palcoscenico nazionale: la strategia dietro la nomina di Ramella Pralungo. Il Comitato Direttivo dell’Unione Province d’Italia (UPI) ha nominato Emanuele Ramella Pralungo, Presidente della Provincia di Biella, come Vicepresidente dell’associazione. La decisione è stata presa all’unanimità durante la riunione di oggi a Roma e rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto da Ramella Pralungo sul territorio e del suo impegno istituzionale costante. La nomina non è un atto isolato, ma si inserisce in una strategia più ampia. L’UPI sta riorganizzando la propria struttura dirigenziale in vista del delicato confronto con il Governo e il Parlamento sulla riforma delle Province. 🔗 Leggi su Ameve.eu

