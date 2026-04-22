Al via il Bonus nuovi nati | contributo di mille euro

È stato annunciato il bonus nuovi nati, un contributo di mille euro erogato dall'INPS. Le domande devono essere inviate online entro 120 giorni dalla nascita, a condizione che l'Isee sia valido. Per le nascite avvenute prima dell'apertura del servizio, si può ancora fare domanda fino al 12 agosto. La procedura è esclusivamente digitale e riguarda tutte le famiglie con i requisiti richiesti.

INPS. Le domande vanno presentate online entro 120 giorni con Isee valido. Per le nascite antecedenti l’apertura del servizio c’è tempo fino al 12 agosto. L’Inps ha dato il via libera alla presentazione delle domande per il servizio «Bonus nuovi nati 2026». L’agevolazione destinata ai genitori residenti in Italia consiste in un contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento pre-adottivo dal primo gennaio al 31 dicembre 2026. Per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione del minore per il quale è richiesto il bonus, non superiore a 40mila euro e neutralizzato dagli importi dell’assegno unico e universale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Al via il Bonus nuovi nati: contributo di mille euro Bonus Nuovi Nati 2026: Come Richiedere i 1.000 Euro INPS | Requisiti, Domanda e scadenze Notizie correlate Leggi anche: Bonus nuovi nati: mille euro per ogni figlio, al via le domande Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglieL’Inps comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus Nuovi Nati 2026, il contributo una tantum di 1. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bonus ‘nuovi nati 2026’: al via le domande sul portale INPS; Bonus nuovi nati: al via le domande 2026; Al via le domande per il Bonus nuovi nati 2026; Bonus nuovi nati 2026, domande al via dal 14 aprile: chi può richiedere i mille euro e come fare. Al via il Bonus nuovi nati: contributo di mille euroLe domande vanno presentate online entro 120 giorni con Isee valido. Per le nascite antecedenti l’apertura del servizio c’è tempo fino al 12 agosto. ecodibergamo.it Bonus nuovi nati 2026, domande al via dal 14 aprile: chi può richiedere i mille euro e come fareDomande aperte sul sito dell’Inps: richiesta entro 120 giorni dalla nascita o dall’adozione con «Isee minorenni» fino a 40 mila euro ... corriere.it BONUS NUOVI NATI - 2026 Con la pubblicazione del messaggio 14 aprile 2026, n. 1268, l’INPS comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2026, il contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottat - facebook.com facebook Via al Bonus nuovi nati 2026: i genitori hanno a disposizione 120 giorni dalla nascita (o dall'adozione) per fare domanda; occorre un ISEE fino a 40.000 euro. #ISEEconCafAcli #beCafAcli x.com