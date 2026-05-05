A Gressan, i bambini hanno partecipato a un progetto chiamato Biciscuola 2026, realizzando un cortometraggio incentrato sull'empatia. La classe ha lavorato insieme per trasformare una semplice lezione in un video che ha conquistato la giuria. Un insegnante e un esperto di audiovisivi hanno supportato i bambini nel processo creativo, aiutandoli a dare forma visiva alle loro idee.

?? Cosa scoprirai Come hanno trasformato una lezione di classe in un cortometraggio vincente? Chi ha aiutato i bambini a dare forma visiva al progetto? Perché il nonno in carrozzina è diventato il cuore della storia? Cosa ha scritto il Ministro Valditara riguardo a questo successo scolastico??? In Breve Maestra Vittoria Cacace e un videomaker hanno guidato il progetto educativo. Il cortometraggio coinvolge un nonno ex maestro e il nipote di un alunno. Il Ministro Giuseppe Valditara ha sostenuto l .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biciscuola 2026: i bambini di Gressan vincono con un video sull’empatia

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