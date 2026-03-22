Oggi, domenica 22 marzo 2026, sulla scalinata dei vincitori della Milano–Sanremo, si è posizionata la classe terza elementare dell’istituto A. La squadra ha vinto la competizione chiamata Biciscuola, presentando ricette liguri e dimostrazioni di algoritmi. L’evento ha coinvolto studenti, insegnanti e genitori, che hanno assistito alla premiazione e alle attività svolte dai giovani partecipanti.

Sulla scalinata dei vincitori della Milano–Sanremo ha preso posto oggi, domenica 22 marzo 2026, la terza elementare dell’istituto A. Filipponi di San Bartolomeo al Mare. I piccoli alunni hanno conquistato il primo premio del concorso Biciscuola, un’iniziativa legata alla corsa ciclistica che celebra la mobilità dolce e l’eredità gastronomica locale. L’evento si è svolto nel cuore della Liguria rivierasca, dove tradizione culinaria e educazione fisica si fondono in un progetto didattico unico. Un podio condiviso tra sport e tradizione culinaria. La classe non ha salito sul gradino più alto solo per aver partecipato a una gara sportiva, ma per aver proposto un menù del territorio durante un pranzo speciale con la mascotte Wolfie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biciscuola: la classe 3 vince con ricette liguri e algoritmi

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