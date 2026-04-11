Domani interessante e curiosa mostra fotografica a San Felice. "Due Ruote, Cento Sguardi. Storie, sguardi e libertà in bicicletta" è il titolo di questa esposizione a cura del Photoclub Eyes E.F.I., uno dei fotoclub italiani più attivi, allestita in piazza Matteotti. Sarà visitabile liberamente solo per questa giornata. L’iniziativa, organizzata in coincidenza con la quinta Festa della Ciclovia del Sole, vuole essere un tributo ad un mezzo di trasporto quasi iconico, di cui grazie alla recente affermazione di un nuovo modo di muoversi e fare turismo, la " mobilità dolce ", se ne stanno riscoprendo i vantaggi ecologici e culturali sia in termini di qualità dell’ambiente che di opportunità di conoscenza del territorio e di socialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Due ruote, cento sguardi’. La libertà ’corre’ in bicicletta

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