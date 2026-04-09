Cortona un fine settimana all’insegna del Tricolore

A Cortona si svolge un fine settimana dedicato al Tricolore, con l’apertura di una mostra dedicata al Primo conflitto mondiale e un convegno sulla Bandiera nazionale. L’evento include anche interventi e discussioni pubbliche mirate a approfondire il significato storico e simbolico del vessillo tricolore. La manifestazione si svolge tra esposizioni e incontri aperti al pubblico, senza ulteriori dettagli sugli organizzatori o sui partecipanti.

A Cortona un fine settimana all’insegna del Tricolore con l’inaugurazione della mostra dedicata al Primo conflitto mondiale e il convegno sulla Bandiera nazionale. Due iniziative diverse che si intrecciano nel fine settimana con momenti di reciproco scambio. Si comincia sabato 11 aprile alle ore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Perugia, fine settimana all'insegna del cibo da strada: torna l'International street foodDal 9 al 12 aprile torna a Perugia l'International street food, la manifestazione dedicata al cibo di strada. "Mandrake" e Foria, fine settimana all’insegna della comicità al Teatro Mancinelli di OrvietoAppuntamento sabato 7 febbraio con il comico e creator pugliese Giuseppe Ninno e domenica 8 febbraio con la contagiosa simpatia dell’artista... Temi più discussi: Weekend di Pasqua a Cortona: i servizi pubblici attivi nei giorni di festa. Aperti i poli culturali; Anna Falchi e Serena Lasiti in vacanza a Cortona: le vip a spasso per la città; Direzione regionale Musei nazionali Toscana: luoghi della cultura gratis domenica 5 aprile 2026; L’incanto della Lauretana. Debutta la Camminata. Weekend di Pasqua a Cortona: i servizi pubblici attivi nei giorni di festa. Aperti i poli culturaliIn vista del fine settimana pasquale i principali poli culturali cortonesi hanno già attivato l’orario esteso. Cittadini e visitatori avranno più tempo per fare accesso al Maec e alla Fortezza del Gir ... arezzonotizie.it L’incanto della Lauretana. Debutta la CamminataDue fine settimana da Siena e Cortona, in viaggio tra Crete e Valdichiana ... msn.com Tuscany - Il Castello di Montecchio Vesponi, fra Castiglione Fiorentino e Cortona. Già esistente intorno al Mille Photographer unknown - facebook.com facebook