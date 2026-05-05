Bibbiena su due ruote fine settimana all' insegna della bicicletta

A Bibbiena il fine settimana del 9 e 10 maggio sarà dedicato agli amanti della bicicletta, con tre eventi che coinvolgeranno sia le famiglie che i appassionati. Durante queste due giornate, si svolgeranno attività sportive, momenti di inclusione e iniziative legate al benessere e alla natura, tutte incentrate sulla passione per le due ruote. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando partecipanti di diverse età.

A Bibbiena, sabato 9 e domenica 10 maggio, esplode la passione per la bicicletta. Questi due giorni, infatti, saranno dedicati a sport, inclusione, benessere, natura con tre eventi molto interessanti che coinvolgeranno, famiglie e appassionati all’insegna dell’amore per le due ruote. Si parte.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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