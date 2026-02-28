Matilde Lucidi la figlia di Bianca Balti conquista la Milano Fashion Week mentre la mamma è all’Ariston

Durante la Milano Fashion Week, Matilde Lucidi ha attirato l’attenzione grazie alla sua presenza sul palco, mentre nel frattempo Bianca Balti si esibiva all’Ariston, suscitando emozioni tra il pubblico. La figlia della modella ha sfilato in un evento di moda, in un contesto diverso e più riservato, ma ugualmente importante nel mondo dello spettacolo e della moda. La scena si è svolta a circa duecento chilometri di distanza dall’Ariston.

Mentre milioni di italiani si commuovevano di fronte al ritorno luminoso e denso di significato di Bianca Balti sul palco dell’Ariston, a poco più di duecento chilometri di distanza lo stesso DNA stava conquistando un altro palcoscenico, meno nazionalpopolare ma altrettanto spietato. Alla Milano Fashion Week AutunnoInverno 2026-2027, Matilde Lucidi ha definitivamente dimostrato di non essere più soltanto “la figlia di”. Oltre il cognome: la consacrazione milanese. Diciott’anni, portamento altero e una presenza scenica che fonde la freschezza della Gen Z c on il rigore formale richiesto dai grandi marchi. In questi giorni frenetici, Matilde si è presa la scena sfilando per pesi massimi del calendario meneghino come Max Mara, Boss e Roberto Cavalli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

