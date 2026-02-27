Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, è la giovane modella che sta partecipando alla Milano Fashion Week. Con una presenza discreta, sta dimostrando di voler affermarsi nel mondo della moda. La sua presenza in passerella ha attirato l'attenzione di alcuni addetti ai lavori, segnando un passo importante nella sua carriera. La sua partecipazione alla manifestazione è stata confermata da fonti ufficiali.

Matilde Lucidi è la figlia di Bianca Balti e nuovo volto della Milano Fashion Week. Ecco chi è, quanti anni ha e perché tutti parlano di lei in passerella. Figlia di una delle top model italiane più conosciute al mondo, Matilde Lucidi si sta facendo spazio con discrezione ma con decisione nel sistema della moda. Nata dalla relazione tra Bianca Balti e il fotografo Christian Lucidi, è cresciuta tra l’Italia e gli Stati Uniti, respirando fin da piccola l’atmosfera delle campagne internazionali, dei backstage e dei set fotografici. Oggi, alla Milano Fashion Week, il suo nome inizia a circolare con naturalezza tra casting director e stylist. Non è soltanto “la figlia di”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Matilde Lucidi, chi è la top model della Milano Fashion Week figlia di Bianca Balti

La figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, entra nella posse delle ricceLa figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, ci ricorda che è il momento di celebrare i capelli ricci I capelli ricci di Matilde Lucidi sono stati...

Alla MFW Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, cattura l’attenzione unendo freschezza giovanile e il prestigio di un nome storicoDopo il debutto a ottobre con Dior e Miu Miu, la giovane modella è stata avvistata anche sulle passerelle di Max Mara, Roberto Cavalli e Boss Alla...

