Stanotte a New York si svolge il Met Gala 2026, evento noto per il suo stile distintivo e le scelte di moda audaci. Tra le star attese figurano Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams, pronti a sfoggiare look innovativi sotto il tema dell’anno. Già si sono sollevate alcune polemiche riguardo alle scelte stilistiche e alle provocazioni, mentre l’attenzione resta alta sulla serata più attesa nel mondo della moda.

Roma, 4 maggio 2026 – Il Met Gala torna stanotte a New York con il suo mix unico di moda, celebrità e provocazione. Ma quest’anno, oltre ai look e al tema, a far discutere sono anche gli sponsor, in particolare Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez. Nei giorni scorsi sulla coppia si è sollevato un acceso dibattito. La notte in cui la moda diventa spettacolo. Il Met Gala è molto più di un evento mondano: è il momento in cui la moda si trasforma in narrazione visiva, spettacolo e dichiarazione culturale. Ogni anno, le scale del Metropolitan Museum di New York diventano il palcoscenico su cui designer e celebrità costruiscono look destinati a restare nella memoria collettiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Met Gala 2026: dal tema alle polemiche. Attesa per Beyoncè, Nicole Kidman e Venus Williams

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