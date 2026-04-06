Questa sera alle 20:45 si sfidano Napoli e Milan nella 31esima giornata di campionato. Antonio Conte potrebbe decidere di affidarsi a tre difensori mancini, considerando anche il possibile ritorno di Juan Jesus tra i titolari. La formazione azzurra potrebbe così presentarsi con un reparto arretrato diverso dal solito, mentre mister Allegri prepara le sue scelte per affrontare l’incontro. La partita promette di essere una sfida interessante tra le due squadre.

Napoli e Milan si affronteranno questa sera alle 20:45 per la 31esima giornata di campionato. E potrebbero esserci sorprese nelle due formazioni che schiereranno Antonio Conte e Max Allegri; per gli azzurri, potrebbe esserci il ritorno da titolare di Juan Jesus. Se da un lato il Napoli potrebbe fare qualche cambio in difesa e far tornare i Fab Four dal primo minuto, il Milan non dovrebbe affidarsi al solito duo d’attacco Pulisic-Leao. Napoli-Milan probabili formazioni. La Gazzetta dello Sport scrive: Conte potrebbe organizzare una festa del mancino. In difesa, tre giocatori che calciano col sinistro: Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. A centrocampo, largo a destra, potrebbe giocare non Politano, ma Gutierrez a piede invertito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juan Jesus, Buongiorno e Olivera: Conte potrebbe affidarsi a tre mancini di difesa contro il Milan

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