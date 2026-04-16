Alisson Santos ha annunciato la propria candidatura per la partita contro la Lazio, mentre in difesa il favorito per il ruolo è Beukema, preferito rispetto a Juan Jesus. La decisione arriva in vista della prossima sfida e riguarda anche i probabili schieramenti del reparto difensivo. Il calciatore, noto per le sue caratteristiche offensive, si prepara a scendere in campo con il club partenopeo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Si scrive Alisson Santos, si legge talento e imprevedibilità al servizio del Napoli. Come riporta la Repubblica, è stato proprio il suo ingresso al Tardini a cambiare il volto della squadra di Conte, portando freschezza e qualità a una manovra offensiva spesso poco incisiva, come evidenzia la Repubblica. Il brasiliano garantisce cambio di passo, capacità di saltare l’uomo e quella creatività che è mancata in più momenti della stagione. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, Alisson rappresenta una delle operazioni più interessanti dell’ultima finestra di mercato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Alisson Santos si candida contro la Lazio In difesa Beukema favorito su Juan Jesus”

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