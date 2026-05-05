Berlino trema per i dazi Usa e tratta da sola

A Berlino crescono le preoccupazioni per i dazi imposti dagli Stati Uniti, che colpiscono anche la Germania. Le autorità tedesche hanno ammesso che l’Europa non ha ancora messo in pratica pienamente l’accordo sulle tariffe doganali. La situazione crea tensioni tra le parti coinvolte, mentre le ripercussioni si fanno sentire sui rapporti commerciali e sulla stabilità economica della regione. La discussione si concentra sulle modalità di gestione di questa crisi commerciale.

La minaccia di Donald Trump di alzare i dazi sulle auto europee al 25% mette in evidenza ancora una volta le divisioni e la debolezza dell’Unione europea. La reazione a Bruxelles è fatta da una parte di richieste rodomontesche di contro-dazi immediati, dall’altra di incongrui richiami alla calma e al dialogo. Il nodo vero, cioè il fatto che l’Unione europea non ha ancora ratificato un accordo commerciale raggiunto mesi fa e considerato chiuso dalla controparte americana, resta aperto. L’intesa di Turnberry, negoziata la scorsa estate, avrebbe dovuto stabilizzare i rapporti commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, ma si è trasformata in...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Berlino trema per i dazi Usa e tratta da sola Notizie correlate Trump: dazi globali al 15%, l’economia mondiale trema. Cosa cambiaTrump alza i dazi globali: la reazione politica e le implicazioni economiche Washington, 22 febbraio 2026 – Una decisione che sta ridisegnando gli... Leggi anche: Usa, da domani stop a riscossione dazi