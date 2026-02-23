Usa da domani stop a riscossione dazi

L'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere sospende la riscossione dei dazi a partire da domani, a causa di un cambiamento nelle politiche commerciali. La misura riguarda tutte le importazioni in entrata e mira a favorire i commerci esteri. La sospensione durerà almeno fino al prossimo mese, influenzando molte aziende e consumatori. La decisione avviene in un momento di tensioni commerciali tra Stati Uniti e altri paesi.