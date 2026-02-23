Usa da domani stop a riscossione dazi
L'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere sospende la riscossione dei dazi a partire da domani, a causa di un cambiamento nelle politiche commerciali. La misura riguarda tutte le importazioni in entrata e mira a favorire i commerci esteri. La sospensione durerà almeno fino al prossimo mese, influenzando molte aziende e consumatori. La decisione avviene in un momento di tensioni commerciali tra Stati Uniti e altri paesi.
9.00 L'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) interromperà alle ore 00:01 locali di martedì (le 6.01 italiane) la riscossione dei dazi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act dichiarati illegali dalla Corte Suprema degli Usa. Lo riporta Reuters online. La sospensione della riscossione dei dazi coincide con l'imposizione da parte di Trump di nuovi dazi globali del 15%, in base a una diversa autorità legale, dopo stop Corte Suprema Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Da domani stop riscossione dei dazi di Trump, in vigore nuova tariffa del 15%: cosa faranno Italia ed UeLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittime le tariffe imposte da Trump, portando alla sospensione dei dazi.
Dazi, Lange (Ue): «Domani chiedo lo stop ai lavori fino a che non avremo chiarezza dagli Usa. Nessuno riesci più a capirci qualcosa»L’Unione Europea sospende i lavori sui dazi a causa della mancanza di chiarezza proveniente dagli Stati Uniti.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Usa, domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema; Dazi Trump, da martedì stop riscossione tariffe dichiarate illegali da Corte Suprema Usa; Stop ai Dazi USA: cosa succede? - ISPI; Da domani stop riscossione dei dazi di Trump, in vigore nuova tariffa del 15%: cosa faranno Italia ed Ue.
Dazi Trump, da martedì stop riscossione tariffe dichiarate illegali da Corte Suprema UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Trump, da martedì stop riscossione tariffe dichiarate illegali da Corte Suprema Usa ... tg24.sky.it
USA, domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) ha dichiarato che interromperà alle ore 00:01 locali di martedì (le ... msn.com
Bernd Lange, relatore dell'intesa Ue-Usa sui dazi: domani 'proporrò al team negoziale del Parlamento europeo di sospendere i lavori, le condizioni sono cambiate' #ANSA - facebook.com facebook
Dazi, Lange (Ue): «Domani chiedo lo stop ai lavori fino a che non avremo chiarezza dagli Usa. Nessuno riesci più a capirci qualcosa» x.com