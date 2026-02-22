Trump | dazi globali al 15% l’economia mondiale trema Cosa cambia

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi globali dal 10% al 15%, causando preoccupazioni tra i paesi partner. La mossa mira a proteggere le industrie americane, ma rischia di rallentare il commercio internazionale. Le aziende di tutto il mondo si preparano alle conseguenze di questa decisione, che potrebbe portare a nuove tensioni commerciali. Le negoziazioni tra le nazioni si intensificano mentre si cerca di capire gli effetti di questa scelta.

Trump alza i dazi globali: la reazione politica e le implicazioni economiche. Washington, 22 febbraio 2026 – Una decisione che sta ridisegnando gli equilibri del commercio internazionale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento dei dazi globali dal 10% al 15%. Questa mossa, avvenuta dopo la sentenza della Corte Suprema americana che aveva dichiarato inefficaci i dazi precedenti, è stata comunicata attraverso il canale social Truth Social e mira a proteggere l’economia nazionale da pratiche commerciali considerate dannose. La reazione internazionale è immediata e solleva preoccupazioni sull’impatto sull’economia globale e sulle relazioni diplomatiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trump rilancia: “Dazi globali dal 10 al 15% con effetto immediato”Donald Trump annuncia un aumento immediato dei dazi globali dal 10% al 15%, reagendo alla sentenza della Corte suprema americana che aveva già dichiarato illegali i precedenti.

Trump tira dritto e rilancia: "Dazi globali al 15% con effetto immediato"Il presidente degli Stati Uniti annuncia di voler aumentare i dazi globali al 15% con effetto immediato, affermando che molte nazioni hanno sottratto risorse agli Usa per anni senza rispondere.

