Berlino torna su Netflix con una nuova avventura ambientata a Siviglia, coinvolgendo un colpo legato a un dipinto di Leonardo da Vinci. La serie introduce nuovi personaggi che assisteranno Berlino nel suo piano, mentre si approfondiscono i rapporti tra i membri storici della banda e i nuovi complici. La narrazione si concentra sugli sviluppi delle alleanze e sulle dinamiche tra i personaggi coinvolti nell’operazione.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi complici che aiuteranno Berlino a Siviglia?. Come cambierà il rapporto tra la vecchia banda e i nuovi arrivati?. Quale capolavoro di Da Vinci cercherà di rubare il protagonista?. Cosa accadrà tra il duca di Málaga e il gruppo di criminali?.? In Breve Lancio Ghosts e The Middle previsto per il 15 maggio 2026. The Handmaid’s Tale debutterà sulla piattaforma il 6 maggio 2026. Cast include Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Inma Cuesta e José Luis García-Pérez. Trama esplora il passato di Berlino tra Siviglia e il duca di Málaga. Il 15 maggio 2026 Netflix lancerà Berlino e la Dama con l’ermellino, una nuova produzione che riporta i telespettatori nell’universo di La Casa di Carta attraverso il personaggio di Berlino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berlino torna su Netflix: il colpo a Siviglia per un Da Vinci

Berlino e la Dama con lermellino Teaser ufficiale Netflix Italia

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