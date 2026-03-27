Il Milan ha riaperto i contatti con Marcus Rashford, dopo aver già tentato in passato di portarlo in Italia senza successo. Recentemente, dal Barcellona non sono arrivate novità favorevoli riguardo al possibile acquisto della punta inglese da parte dei catalani. La società rossonera sembra puntare nuovamente sul giocatore, che ha già attirato l'interesse in passato.

Seguito già in passato senza riuscire a portarlo in Serie A, il Milan torna sulle tracce di Marcus Rasfhord dopo che, da Barcellona, non arrivano notizie positive rispetto al possibile riscatto del cartellino della punta da parte dei catalani. Rashford torna nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Attaccante classe 1997, l’inglese si è trasferito a Barcellona durante la scorsa estate dove sta facendo bene sfornando buone prestazioni condite da gol e assist. A frenare i catalani, però, ci sono i costi dell’operazione con il Manchester United che vuole circa 30 milioni di euro per il riscatto del cartellino della punta. Più dei soldi da versare nelle casse della società inglese, a preoccupare è l’ingaggio del calciatore, di circa 14 milioni di euro all’anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Milan torna su Rashford, colpo da favola per l’attacco

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