Nella puntata di una settimana fa di È sempre Cartabianca, si è aperto il dibattito noto come il “caso Ranucci”. Recentemente, un esponente politico ha dichiarato di non dover chiedere scusa al ministro dopo un confronto pubblico, affermando che il suo diritto di replica è stato rispettato. La discussione ha attirato l’attenzione sui limiti e le modalità di replica tra le parti coinvolte in ambito mediatico e politico.

Esattamente una settimana fa, nel salotto di È sempre Cartabianca su Rete4, si consumava il “caso Ranucci”. A una settimana di distanza, l’attesa per le dichiarazioni di Bianca Berlinguer era alta, perché il tutto è avvenuto nel suo programma e lei nell’ultima settimana non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. “La scorsa settimana voi sapete, se avete seguito la nostra trasmissione, che abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci, che a proposito della vicenda della grazia a Nicole Minetti ha affermato che stava verificando un’ipotesi relativa alla presenza di Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti in Uruguay....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Berlinguer non si scusa con Nordio: "Ha avuto diritto di replica"

Notizie correlate

Leggi anche: Ranucci si scusa con Nordio a metà

Caso Minetti, Ranucci si scusa con Nordio: «Mi cospargo il capo di cenere» Nella puntata di Report di domenica 3 maggio, Sigfrido Ranucci è tornato sul caso della grazia a Nicole Minetti e sulle sue dichiarazioni a È sempre...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ranucci-Nordio, scontro a distanza sul caso Minetti: le scuse a Report e la difesa del giornalista; Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: Se lo fa, pagherò a mie spese - Il video; Ranucci- Nordio, il giornalista si scusa. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: Se lo fa, pagherò a mie spese; Caso Minetti: la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio. Floridia: Atto politico.

Bianca Berlinguer e Mediaset nel mirino del Ministro Nordio: cosa succedePotrebbero esserci delle serie conseguenze per Bianca Berlinguer e Mediaset: la mossa del Ministro Carlo Nordio dopo il caso Minetti-Cipriani. newsmondo.it

Minetti, Nordio perdona Ranucci: «Aspetto le scuse di Berlinguer»Si è pubblicamente scusato, anzi «cosparso il capo di cenere». Per questo Sigfrido Ranucci non sarà querelato, né citato in sede civile, per la diffusione di ... ilgazzettino.it

«Quando è morto Berlinguer sono stato vent’anni senza votare: grande errore, mi pento. Non votare vuol dire consegnarsi a un mondo pessimo. Sono stato eletto nel 1971 col Partito comunista: seggio centrato con 150 preferenze. In paese, poco più di mille a - facebook.com facebook