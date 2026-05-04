Nella puntata di Report andata in onda domenica 3 maggio, Sigfrido Ranucci ha affrontato il caso della grazia a Nicole Minetti e ha commentato le sue dichiarazioni a È sempre Cartabianca sul ministro Nordio. Queste affermazioni avevano portato a una lettera di richiamo da parte della Rai. Durante il programma, Ranucci si è scusato con il ministro, dichiarando di “cospargersi il capo di cenere”.

Nella puntata di Report di domenica 3 maggio, Sigfrido Ranucci è tornato sul caso della grazia a Nicole Minetti e sulle sue dichiarazioni a È sempre Cartabianca sul ministro Nordio, che avevano fatto scattare una lettera di richiamo dalla Rai. Ospite di Rete 4, il conduttore aveva infatti riportato una notizia non verificata (dettaglio specificato da lui stesso) sulla possibile presenza del Guardasigilli nella tenuta in Uruguay di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti. «Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay a marzo. Se fosse vero, è una notizia. Stiamo verificando», aveva detto. Pochi minuti...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Minetti, Ranucci si scusa con Nordio: «Mi cospargo il capo di cenere»

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