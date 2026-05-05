In un’intervista rilasciata a 'Repubblica', Giuseppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale, ha commentato le ambizioni delle squadre di Serie A in vista della corsa allo scudetto. Ha dichiarato che Milan, Napoli e Juventus non possono semplicemente affermare di puntare alla qualificazione in Champions League senza considerare altri aspetti. Bergomi ha anche parlato dello Scudetto dei nerazzurri e dei rapporti tra le diverse squadre del campionato.

L'Inter si è laureata nuovamente Campione d'Italia, a distanza di due anni, portandosi a casa il 21esimo Scudetto della sua storia. La squadra di Cristian Chivu, vittorioso con i nerazzurri al primo tentativo, ha vinto con tre giornate di anticipo sul termine della stagione: in 35 partite, 82 punti conquistati e 82 gol realizzati. Un titolo - al netto delle polemiche e della recente inchiesta arbitri che potrebbe coinvolgere la società - meritato sul campo. Motivo per cui Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, oggi commentatore ed opinionista per 'Sky Sport' ha rilasciato un'intervista sul quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bergomi: “Milan, Napoli e Juventus non possono dire ‘puntiamo alla Champions’: non è giusto verso i tifosi”

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