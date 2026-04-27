Milan-Juventus la protesta dei tifosi contro il caro biglietti | Per un calcio più giusto e popolare

Da lapresse.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Milan e Juventus, terminato 0-0, i tifosi hanno manifestato con una protesta contro i prezzi dei biglietti, chiedendo un calcio più accessibile e popolare. La partita si è disputata con poche emozioni, mentre entrambe le squadre continuano a seguire il loro percorso verso la qualificazione in Champions League, con quattro giornate residue e calendari considerati relativamente favorevoli.

Milan-Juventus è finita 0-0 senza troppe emozioni, l’obiettivo Champions League per le due squadre è sempre più vicino e a 4 giornate dalla fine del campionato sia Allegri che Spalletti possono contare su un calendario tutto sommato agevole. Ad aver acceso la serata del Meazza, però, è stata la protesta per il caro biglietti, inscenata sugli spalti. In uno stadio tutto esaurito, la curva Sud ha mostrato una coreografia che componeva la scritta ‘139 euro’ e uno striscione ‘Per un calcio più giusto e popolare’. Il riferimento era al prezzo del biglietto per il settore, ritenuto eccessivo da parte dei sostenitori. La cifra è stata composta dalle torce dei telefonini dei tifosi che stavano occupando i seggiolini.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milan-Juventus, la protesta dei tifosi contro il caro biglietti: “Per un calcio più giusto e popolare”

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