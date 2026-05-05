bergamo ricorda nullo un ponte con la polonia

A Bergamo si svolge una cerimonia per ricordare un caduto durante la battaglia di Krzykawka. La sindaca ha partecipato a una corona d’alloro e a una commemorazione in suo onore. La figura celebrata è un garibaldino che perse la vita in Polonia. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

IL RICORDO. Corona d’alloro e commemorazione per il garibaldino caduto a Krzykawka. La sindaca Carnevali: «Un esempio di solidarietà tra i popoli». Bergamo e la Polonia unite nell’amicizia, nel ricordo di Francesco Nullo. Si è tenuta questa mattina, martedì 5 maggio, la cerimonia di commemorazione dell’eroe garibaldino bergamasco, morto in battaglia a Krzykawka per la libertà del popolo polacco contro la dominazione russa. Nel giorno del 163esimo anniversario dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 maggio 1863, e nell’anno in cui ricorrono i 200 anni dalla sua nascita, la città gli ha reso omaggio prima in aula consiliare, e poi davanti al monumento a lui dedicato in Largo Gavazzeni, dove è stata deposta una corona d’alloro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Bergamo e la Polonia hanno ricordato l'eroe garibaldino Francesco NulloRicordato a Bergamo l'eroe garibaldino Francesco Nullo, a 163 anni dalla sua scomparsa e a 200 anni dalla nascita. ecodibergamo.it