VIDEO & FOTO Benevento in B | clima di festa alla seduta a porte aperte in campo spuntano 4 teste platinate

Questa mattina, l’Antistadio Imbriani si è riempito di tifosi per la prima seduta a porte aperte del Benevento dopo la promozione in serie B. L’atmosfera era festosa, con molti sostenitori presenti per sostenere la squadra nel primo allenamento ufficiale nella nuova categoria. In campo, tra le diverse teste, si sono notate quattro con capelli tinti di platino. La seduta ha attirato un pubblico numeroso, desideroso di vedere da vicino i propri beniamini.

Tempo di lettura: 2 minuti Antistadio Imbriani gremito come non si ricordava da tempo questa mattina per la seduta a porte aperte del Benevento che ha ricevuto l’abbraccio dei suoi tifosi nella prima uscita sul campo dopo la matematica conquista della serie B. Un semplice ma sincerissimo grazie, é stata questa parola il filo rosso che ha unito tanti supporter della Strega che dagli spalti hanno reso omaggio a staff, squadra e dirigenti per aver riportato il Benevento in serie B. In campo, stappato a Pasquetta lo spumante che era al fresco da un po’ si è respirato un clima più rilassato anche se Floro Flores e Monticciolo non hanno fatto sconti incitando il gruppo a spingere al massimo in primis nelle esercitazioni con il pallone che hanno dato il via alla seduta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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