Berbenno sold-out per La corsa di Sara

A Berbenno, domenica, si è svolta la nona edizione de “La Corsa di Sara”, evento benefico che ha registrato il tutto esaurito. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, sfruttando una giornata di sole e un nuovo spazio nel calendario sportivo locale. La corsa, organizzata per sostenere cause benefiche, ha coinvolto atleti e cittadini in un'occasione di solidarietà e sport. La partecipazione massiccia ha caratterizzato questa giornata all'insegna del volontariato.

Una nuova collocazione nel fitto calendario sportivo valtellinese, una splendida giornata di sole e una nobile finalità benefica: questi sono i tre ingredienti che hanno determinato il successo de “La Corsa di Sara”, evento benefico che domenica ha festeggiato la sua nona edizione a Berbenno di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Roma-Atalanta, biglietti in vendita: corsa al sold-out per la ChampionsLa Roma accende i motori per il big match pasquale contro l’Atalanta, snodo vitale per la rincorsa Champions League. Leggi anche: Roma-Lecce, scatta la corsa al biglietto: Olimpico verso il sold out per la 30ª giornata