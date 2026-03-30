Roma-Atalanta biglietti in vendita | corsa al sold-out per la Champions

A Roma, i biglietti per la partita contro l’Atalanta sono stati messi in vendita e hanno provocato una corsa al sold-out. L’incontro, in programma durante le festività pasquali, rappresenta un momento chiave per la squadra nel tentativo di qualificarsi alla prossima Champions League. La richiesta elevata ha portato a una rapida esaurimento dei tagliandi disponibili.

La Roma accende i motori per il big match pasquale contro l’ Atalanta, snodo vitale per la rincorsa Champions League. Il club giallorosso ha ufficializzato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida in programma sabato 18 aprile alle ore 20:45 nella cornice dello Stadio Olimpico. I sostenitori possono già assicurarsi i tagliandi per i settori disponibili attraverso il portale ufficiale della società, con la previsione di un ennesimo sold-out stagionale che garantirebbe a Gian Piero Gasperini la spinta necessaria per scardinare la resistenza orobica. Partita la vendita dei biglietti per Roma-Atalanta Il match è in programma sabato 18 aprile alle 20:45 Acquista ora il tuo biglietto! https:t. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta, biglietti in vendita: corsa al sold-out per la Champions Articoli correlati Paperdi Juvecaserta, vendita dei biglietti per la sfida con Quarrata. E' già corsa al ticketScatterà alle ore 11 di domani, martedì 27 gennaio, la vendita dei biglietti per la gara che la Paperdi Juvecaserta disputerà domenica 1 febbraio al... Oltre trecento biglietti staccati, la musica di Sansepolcro registra il sold out al concerto per la pace a RomaArezzo, 17 marzo 2026 – Oltre trecento biglietti staccati, la musica di Sansepolcro registra il sold out al concerto per la pace a Roma.