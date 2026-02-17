Roma-Lecce scatta la corsa al biglietto | Olimpico verso il sold out per la 30ª giornata

Roma ha aperto le vendite dei biglietti per la partita contro il Lecce, prevista per la 30ª giornata di Serie A, e i tifosi si stanno subito mobilitando. La richiesta è molto alta, soprattutto perché la gara si svolgerà allo stadio Olimpico, che potrebbe esaurire i biglietti entro poche ore. La squadra romana punta a conquistare punti fondamentali per la corsa europea e il pubblico si prepara a sostenere la squadra fino all’ultimo minuto.

La Roma accelera sulla programmazione del finale di stagione e apre ufficialmente i botteghini per la sfida contro il Lecce, valida per il trentesimo turno di Serie A. In un clima di grande attesa per gli impegni internazionali, il sodalizio capitolino ha diramato le linee guida per l'acquisto dei tagliandi, dando il via alle operazioni a partire dalle ore 16:00 di oggi, martedì 17 febbraio. Il match, incastonato in un calendario densissimo, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni europee della formazione di casa, che si troverà a gestire le energie pochi giorni dopo il ritorno degli ottavi di Europa League previsto per il 19 marzo.